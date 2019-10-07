Москвич отсудил алименты у бывшей жены — проститутки

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Фото © Pixabay

Мужчина развёлся с супругой, случайно узнав о её занятии из-за штрафа за торговлю телом.

Москвич отсудил у бывшей жены, которую уличил в проституции, алименты на общую дочь. По данным Mash, мужчина также пытался запретить экс-супруге видеть ребёнка.

Алексей узнал о "работе" жены случайно, когда ей пришёл штраф в полторы тысячи рублей за занятие проституцией. Мужчина не только развёлся с супругой, но и забрал их общую дочь. Когда бывшая жена через суд добилась права навещать ребёнка, он потребовал с неё алименты на содержание дочки.

Ранее сообщалось, что на сайте московского детского сада обнаружили раздел "Проститутки Воронежа".

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