Москвич отсудил алименты у бывшей жены — проститутки

Москвич отсудил у бывшей жены, которую уличил в проституции, алименты на общую дочь. По данным Mash, мужчина также пытался запретить экс-супруге видеть ребёнка.
Алексей узнал о "работе" жены случайно, когда ей пришёл штраф в полторы тысячи рублей за занятие проституцией. Мужчина не только развёлся с супругой, но и забрал их общую дочь. Когда бывшая жена через суд добилась права навещать ребёнка, он потребовал с неё алименты на содержание дочки.
Ранее сообщалось, что на сайте московского детского сада обнаружили раздел "Проститутки Воронежа".
Life Shot наш оперативный канал в Telegram