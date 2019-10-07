Военная прокуратура Украины возбудила дело о "похищении" Саакашвили в 2018 году

Похищением политик посчитал своё выдворение в Польшу, которое, он уверен, организовал Пётр Порошенко.

Главная военная прокуратура Украины приняла заявление от бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили о том, что его якобы похитили в 2018 году. Открыто уголовное производство, сообщает пресс-служба на странице ведомства в Facebook.

— В Главную военную прокуратуру поступило заявление от бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили о похищении и насильственных действиях в отношении Саакашвили и незаконного его перемещения через государственную границу Украины в Польшу 18 февраля 2018 года, — сообщает ведомство.

Саакашвили заявил, что его выдворили из страны по приказу в то время президента Петра Порошенко. Тремя годами ранее Порошенко назначал его губернатором Одесской области, а через год уволил, заявив, что при Саакашвили в регионе упали экономические показатели. Бывший губернатор незаконно пересекал границу, но его возвращали назад.

Недавно Саакашвили заявил о решении вскоре вернуться в Грузию.