Медведев поздравил Путина с днём рождения

Премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил президента РФ Владимира Путина с днём рождения. Сделал он это по телефону, сообщил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.
Во время разговора Медведев пожелал Путину здоровья и успехов в работе на благо нашей страны.
Сегодня российскому президенту исполнилось 67 лет.
С днём рождения главу государства уже поздравили президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, лидер Молдавии Игорь Додон, белорусский президент Александр Лукашенко и премьер-министр Армении Никол Пашинян.
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