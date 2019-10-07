Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени

Предыдущий минимум был зафиксирован 24 сентября, когда температура воздуха составила 1,3 градуса.

Температура воздуха в столице в ночь на 7 октября опустилась до рекордных для этой осени значений — 0,8 градуса. Об этом сообщают "Метеоновости".

— Днём в Москве (по данным станции ВДНХ) было 2,5 градуса, а в ночные часы воздух остыл до 0,8 градуса. Таким образом, это самый холодный день с начала осени, — уточнил собеседник агентства.

Данные получены с главной в Москве метеостанции на ВДНХ. По словам синоптиков, за минувшие сутки в столице выпало 12 мм осадков, или около 20% месячной нормы (59 мм).

Несмотря на минимальные для осени 2019 года показатели, температура не является рекордом холода для 7 октября. Рекорд для этого дня был установлен в 1986 году, когда столбики термометров опустились до минус 4,4 градуса.

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