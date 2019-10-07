Белых подсчитал, что выплатит государству штраф за тысячу лет

По словам бывшего губернатора, от продажи его имущества можно выручить лишь 5–7 миллионов рублей.

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых заявил, что для выплаты штрафа государству в размере более 48 миллионов рублей ему понадобится тысяча лет.

— Арестовано имущество. По моим оценкам, то имущество, которое будет реализовываться, позволит получить порядка 5–7 миллионов рублей. И всё. После этого этот долг будет висеть на мне, пока я его каким-то образом не верну, — передаёт РБК его слова.

Сейчас на оплату задолженности Белых отдаёт 4800 рублей из своей зарплаты библиотекаря в колонии. Он просил об отсрочке выплаты штрафа, но ему отказали.

Напомним, в феврале 2018 года суд приговорил Никиту Белых к восьми годам колонии строгого режима по обвинению в получении взятки в размере 600 тысяч евро. Кроме того, ему назначили более 48 миллионов рублей штрафа.