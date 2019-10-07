Горы, воздух, Шойгу. Появились фото отдыха Путина в Сибири

Президент России Владимир Путин празднует сегодня 67-летие. Накануне личного праздника глава государства решил провести время в сибирских горах. Вместе с министром обороны Сергеем Шойгу Владимир Путин поднялся на высоту около двух тысяч метров, собирал грибы и устроил небольшой пикник на открытом воздухе.

Лайф также опубликовал видео того, как российский лидер гуляет на природе.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков рассказывал, что свой 67-й день рождения Владимир Путин намерен встретить на природе в окружении родных и близких.