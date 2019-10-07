Жертв могло быть больше. При пожаре в Волоколамске дед успел спасти 3 из 6 детей

Следователи называют причиной пожара неосторожное обращение с огнём, а не короткое замыкание, как считалось ранее.

Главное следственное управление СК РФ по Московской области раскрыло обстоятельства пожара в Волоколамске, где погибло пять человек. Оказалось, что дедушка успел вынести троих детей из задымлённой квартиры.

— В квартире произошёл пожар. В момент возгорания в помещении находилось шесть детей вместе с дедушкой. Мужчина успел вывести на улицу троих детей, остальным выбраться не удалось. Пожар перекинулся на другие этажи, — сообщают следователи.

На месте трагедии работают следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области.

Как сообщал Лайф, трое детей 2014, 2016 и 2018 года рождения погибли в самой квартире, где начался пожар. Также скончалась соседка со своим трёхлетним сыном. Они выбежали в подъезд, где задохнулись угарным газом.