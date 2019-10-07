Названы самые любимые автомобили россиян старше 55 лет

Четыре строчки рейтинга заняли представители семейства Lada: Classic, Samara, Kalina и Granta.

Эксперты изучили более девяти тысяч анкет российских автовладельцев старше 55 лет. Аналитическое агентство "Автостат" назвало десять моделей машин, на которых чаще всего ездят люди в таком возрасте.

Согласно опросу, самым популярным у пенсионеров и предпенсионеров страны автомобилем является классическое семейство Lada. Такие машины у 3,1% водителей старше 55 лет. Вторую строчку занял Ford Focus с результатом 2,4%. Замыкает тройку ещё одно детище АвтоВАЗа — Lada Samara (2,2%).

В топ-10 попали Renault Logan (2,1%), Lada Kalina (2%), Toyota Corolla (2%), Lada Granta (1,9%), а также Toyota RAV4, Nissan X-Trail и Nissan Qashqai с одинаковым показателем — 1,8%.

Ранее эксперты составили список самых популярных автомобилей в России.