Эксперт объяснил, почему автомат Калашникова так популярен во всём мире

Знаменитое стрелковое оружие гарантирует надёжность как в африканских песках, так и в условиях Арктики.

Автомат Калашникова — лучший образец армейского автомата благодаря выдающимся техническим характеристикам — дальности, скорострельности и надёжности. Об этом рассказал заместитель председателя Всероссийского общества владельцев гражданского оружия Сергей Зайнуллин.

— Ведь армейское оружие, в отличие от охотничьего и спортивного, эксплуатируется в очень жёстких условиях. Это и вода, и грязь, и песок. Автомат Калашникова показал свою высокую надёжность и в африканских песках, и в условиях Арктики, — отметил он в эфире телеканала "Звезда".

Зайнуллин отметил, что Калашников не придумывал новых деталей, чтобы создать свой автомат. Да и принципы строения оружия были давно всем известны. Однако он и его команда так удачно скомпоновали детали, что автомат безотказно работает в самых суровых условиях.

Вот и концерн "Калашников" недавно опубликовал экстремальный тест АК-74М. Чтобы довести до отказа и так уже изношенный автомат, пришлось отстрелять из него 26 магазинов по 30 патронов.