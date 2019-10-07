На курсирующий у Кремля теплоход повесили плакат "С днём рождения, президент!"

К поздравлениям в адрес российского лидера Владимира Путина присоединились жители столицы. В честь 67-летия главы государства на теплоход, который курсирует по Москве-реке, в том числе мимо Кремля, повесили плакат с надписью "С днём рождения, наш президент!" и фотографией Путина.

Необычным образом главу государства поздравили также сотни юнармейцев в Кызыле. Они устроили флешмоб, выстроившись в огромную надпись "Путин Тыва". Сборная России по футболу пожелала президенту здоровья и успехов.