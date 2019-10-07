"Билайн" использует индивидуальный подход по улучшению связи

"Билайн" заключил партнёрство с компанией RADCOM, которая специализируется на персональной оптимизации работы мобильных сетей и, как следствие, улучшении качества связи.

RADCOM предоставит "Билайну" пакет решений Network Intelligence, который объединит процессы контроля качества сервисов и позволит оператору глубже анализировать и улучшать работу сети, мобильных приложений и всех абонентских устройств. Новая система мониторинга будет оперативно отслеживать работу сети персонально для каждого клиента. Решение позволит сверхточно настраивать сети, что улучшит работу конкретных мобильных приложений на конкретном смартфоне абонента.

Благодаря этой системе "Билайн" сможет получать максимально полную информацию о качестве и объёме предоставленного сервиса. Система анализирует всю абонентскую сессию и работу каждого элемента сети: от смартфона клиента до качества передачи информации с внешних ресурсов. Анализируя эту информацию с помощью технологий Big Data, оператор сможет детально изучать потребности каждого клиента и планировать под них необходимую ёмкость сети. Внедрённое решение поможет разрабатывать персонализированные сервисы и повысит скорость обработки запросов в центрах обслуживания клиентов благодаря увеличению объёма информации о клиентском опыте.

В 2018 году "Билайн" начал самую масштабную в истории кампанию по модернизации и улучшению качества сети — "Москва суперсити". Она позволит подготовить инфраструктуру оператора в столице для включения 5G в будущем. Программа включает в себя как обновление текущих базовых станций, так и строительство новых во всех районах мегаполиса.

Уже на первом этапе модернизации многократно увеличилась ёмкость сети и процент непрерывного покрытия (то есть передачи абонента от одной БС к другой без снижения скорости передачи данных или помех в телефонном разговоре) сети. А скорость мобильного интернета в разных районах столицы увеличилась в два-три раза. Работа в этом направлении продолжится и в 2020 году. Также отметим, что 94% московской сети уже модернизированы и готовы к внедрению 5G. А 100% сети "Билайн" поддерживает технологию NB-IoT.

Напомним, в середине сентября "Билайн" запустил пилотную зону 5G в Лужниках. Пиковые скорости передачи данных на одно абонентское устройство в ходе тестов составили 3,3 Гбит/c.