Стало известно, где именно провёл отдых Путин

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Фото © Kremlin.ru

Вместе с министром обороны Сергеем Шойгу он прогулялся по горам, собирал грибы и ягоды.

Глава Тувы Шолбан Кара-оол заявил, что на кадрах отдыха президента Владимира Путина в сибирской тайге запечатлена природа именно этой республики.

Наш президент — он настоящий, потому и щемящая красота тувинской тайги каждый год манит и ждёт, — написал он в "Фейсбуке", сделав репост видео отдыха российского лидера.

Напомним, президент России Владимир Путин празднует сегодня 67-летие. Накануне личного праздника глава государства вместе с министром обороны Сергеем Шойгу поднялся на высоту около двух тысяч метров, собирал грибы и устроил небольшой пикник на открытом воздухе. Лайф публиковал фото и видео отдыха президента на природе.

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