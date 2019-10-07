Стало известно, где именно провёл отдых Путин

Вместе с министром обороны Сергеем Шойгу он прогулялся по горам, собирал грибы и ягоды.

Глава Тувы Шолбан Кара-оол заявил, что на кадрах отдыха президента Владимира Путина в сибирской тайге запечатлена природа именно этой республики.

— Наш президент — он настоящий, потому и щемящая красота тувинской тайги каждый год манит и ждёт, — написал он в "Фейсбуке", сделав репост видео отдыха российского лидера.

Напомним, президент России Владимир Путин празднует сегодня 67-летие. Накануне личного праздника глава государства вместе с министром обороны Сергеем Шойгу поднялся на высоту около двух тысяч метров, собирал грибы и устроил небольшой пикник на открытом воздухе. Лайф публиковал фото и видео отдыха президента на природе.