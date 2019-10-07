Парашютист-спасатель насмерть разбился в Свердловской области

Роковой прыжок с вертолёта Ми-8 стал для погибшего 35-м по счёту. По предварительной версии, у Михаила не раскрылся ни основной, ни запасной парашют.

Фельдшер поисково-спасательной базы Екатеринбурга погиб во время тренировочного прыжка с парашютом с высоты 800 метров. Об этом Лайфу сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Несчастный случай произошёл сегодня утром в селе Логиново. Погибший Михаил был опытным парашютистом — роковой прыжок с вертолёта Ми-8 стал для него 35-м по счёту.

— По предварительной версии, основной парашют не раскрылся, а запасной обмотался вокруг его шеи и не наполнился воздухом, — отметил Валерий Горелых.

На месте трагедии работает следственно-оперативная группа территориального ОВД. Выясняется, проводился ли предрейсовый инструктаж.

Ранее в Удмуртии разбился насмерть 44-летний парашютист, который совершил около 300 прыжков.