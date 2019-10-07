Сестру Цукерберга покорил Петербург и разочаровала водка

У американской бизнесвумен Рэнди Цукерберг выдался насыщенный русский уик-энд, вместивший в себя прогулки по музеям и историческим местам Северной столицы, а также незабываемый гастрономический опыт.

Старшая сестра Марка Цукерберга поделилась с подписчиками в "Инстаграме" впечатлениями от Санкт-Петербурга. Рэнди Цукерберг провела в Северной столице несколько дней. 4 октября она выступила в качестве спикера на Synergy Global Forum, а оставшееся время приобщалась к русской культуре и гастрономическим привычкам. В программе были и долгие прогулки по Невскому проспекту, и посещение Эрмитажа. Американка побывала в синагоге, восхитилась красотой Спаса на Крови. Да и без дегустации русской водки не обошлось.

— Из России — с любовью! — подписала Рэнди одну из фотографий в своих соцсетях.

К слову, выступать перед русскоязычной публикой и гулять по историческим местам Петербурга иностранной гостье понравилось намного больше, чем дегустировать традиционный русский напиток.

— Мне нужно поработать над навыками употребления водки, — призналась она подписчикам в сториз.

Отметим, что Рэнди Цукерберг широко известна на Западе не только благодаря брату. 37-летняя бизнесвумен получила блестящее образование, окончила Гарвард, работала со многими онлайн-медиа в Нью-Йорке, продюсировала субботнее телешоу Forbes on Fox по экономике. До 2011 года она совмещала должности директора по развитию рынка и пресс-секретаря Facebook и даже была номинирована на премию "Эмми" за новаторство при освещении промежуточных выборов в США.