В Кремле назвали тревожным задержание депутата Юмашевой сотрудниками ФБР

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с задержанием депутата Государственной думы Инги Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка. По его словам, это тревожные новости.

Это весьма тревожная информация, она вызывает у нас глубокую озабоченность. Мы считаем неприемлемыми действия в отношении депутата, — пояснил представитель Кремля.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/inga.yumasheva?__tn__=%2Cd%2AF%2AF-R&eid=ARC4O-E6ea1gkzRApjrHK_xkqlqGTXF4vH5tY9O6dUQP7bnuR2vYNZ3eqMPCinyFMUeLpNjkgHdrGFt2&tn-str=%2AF" target="_blank">Инга Юмашева</a></p>

Напомним, депутата Госдумы задержали в аэропорту Нью-Йорка. Сотрудники ФБР допрашивали её в течение часа. Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал действия американской спецслужбы циничной провокацией. МИД РФ выразил протест в связи с этим допросом.

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