В Кремле назвали тревожным задержание депутата Юмашевой сотрудниками ФБР

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с задержанием депутата Государственной думы Инги Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка. По его словам, это тревожные новости.

— Это весьма тревожная информация, она вызывает у нас глубокую озабоченность. Мы считаем неприемлемыми действия в отношении депутата, — пояснил представитель Кремля.

Напомним, депутата Госдумы задержали в аэропорту Нью-Йорка. Сотрудники ФБР допрашивали её в течение часа. Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал действия американской спецслужбы циничной провокацией. МИД РФ выразил протест в связи с этим допросом.