Учёные назвали оптимальное время нахождения детей в Интернете

По мнению специалистов, Сеть действительно может помочь развитию ребёнка, но слишком долгое её использование может вызвать обратный процесс.

Российские учёные подсчитали, сколько времени могут проводить в Интернете несовершеннолетние без вреда для здоровья и умственного развития. Результаты исследования были озвучены на международной конференции Edcrunch, посвящённой инновациям в образовании.

— Для детей от 5 до 6 лет время использования Интернета — до одного часа в день, для школьников 7–11 лет — от одного до трёх часов в день, для младших подростков (12–13 лет) — от трёх до пяти часов, — приводит цитату авторов исследования газета "Коммерсант".

Дети, которых родители держат в этих рамках, имеют "более высокие показатели развития некоторых когнитивных функций". А слишком долгое использование Интернета ребёнком приводит к падению его продуктивности, "особенно в функциях серийной организации движений и действий, в слухоречевой памяти и в составлении рассказа".

— У детей, пользующихся Сетью, выше успеваемость по сравнению с детьми, которые ею не пользуются совсем или пользуются совсем ограниченно, — поясняют исследователи.

Отмечается, что в исследовании принимали участие 200 детей, которых поделили на четыре группы в зависимости от возраста и частоты использования Интернета и различных гаджетов.

Как сообщал Лайф, в начале октября из-за собственных мобильных гаджетов в Таиланде погиб во сне 25-летний молодой человек.