Эксперты нашли в кефире плесень и фекалии

"Росконтроль" провёл исследование кефира популярных федеральных брендов и обнаружил в некоторых образцах серьёзные нарушения, которые могут навредить организму человека.

Исследование проводилось в государственной аккредитованной лаборатории по шестидесяти параметрам оценки качества и безопасности продукции. Экспертами "Росконтроля" были закуплены образцы продукции следующих популярных федеральных брендов: "Вологодское лето", "36 копеек", "Вкуснотеево", "Авида", "Асеньевская ферма", "Домик в деревне", Globus. Закупка проводилась в соответствии с ГОСТ. Образцы стоят от 65 до 110 рублей за один литр кефира. Ранее "Росконтроль" исследовал, как цена влияет на качество молочных продуктов.

Во всех марках используется только молочный жир, но называть все заявленные образцы кефиром нельзя. В образце "Домик в деревне" обнаружен крахмал, которого не должно быть в натуральных молочных продуктах. По содержанию дрожжей не соответствует наименованию образец "Вкуснотеево", по содержанию дрожжей и молочнокислых микроорганизмов — "36 копеек". Для сравнения, ряженка "Вкуснотеево" была признана лучшим образцом в исследовании "Росконтроля", чего нельзя сказать о кефире этой же марки.

Алкоголь и грязь

Выпив квас или кефир, за руль лучше сразу не садиться, поскольку в этих напитках содержится алкоголь, пусть и в небольшом количестве. В процессе тестов "Росконтроля" выяснилось, что в двух образцах массовая доля этилового спирта — больше половины процента. Речь идёт о продукции брендов "Вологодское лето" и "36 копеек". Ещё в одном, бренда Globus, содержание спирта — около 0,3%.

С кефиром стоит быть осторожным не только потому, что в нём содержится алкоголь, но также из-за бактерий, для которых он является отличной питательной средой. Оказалось, колиформы — показатели фекального загрязнения — "пригрелись" в образцах "Вкуснотеево" и "Авида". Плесень поселилась в кефире "36 копеек". Всё это говорит о том, что на предприятиях, вероятно, не соблюдаются санитарные нормы и правила, но главное, что употребление такого кефира может привести к пищевому отравлению.

Вкусно и полезно?

Вкус и запах всех образцов, кроме "Вкуснотеево", оставляют желать лучшего. Особенно не понравился экспертам слабовыраженный, пустой вкус образца "36 копеек".

Польза проверенного кефира тоже под вопросом, ведь соотношение фосфора и кальция во всех образцах гораздо меньше характерного для молочных продуктов. В случае, когда фосфора в кефире, твороге или молоке больше, чем кальция, последний хуже усваивается организмом. Причиной такого дисбаланса могут быть добавление фосфатов, использование производителями сухой сыворотки для замены части молока, а также особенности питания коров, от которых получено молоко.

Экспертизу, пусть и с некоторыми оговорками, успешно прошли образцы брендов "Вологодское лето", Globus, "Асеньевская ферма". Кефир марок "36 копеек", "Вкуснотеево", "Авида", "Домик в деревне" отправляется в чёрный список "Росконтроля" из-за многочисленных нарушений.