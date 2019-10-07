Песков ответил, поздравил ли Трамп Путина с днём рождения

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, заявил, что американский лидер Дональд Трамп ещё пока не поздравил Владимира Путина с днём рождения.

— Нет, — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналиста Bloomberg.

Стоит отметить, что разница во времени между Москвой и Вашингтоном составляет семь часов, то есть сейчас в столице Штатов раннее утро.

Добавим, лидер страны уже провёл десять телефонных разговоров с зарубежными коллегами. Причём Владимир Путин не только принимал поздравления, но и решал насущные вопросы.

Напомним, президент России Владимир Путин празднует сегодня 67-летие. Накануне личного праздника глава государства вместе с министром обороны Сергеем Шойгу поднялся на высоту около двух тысяч метров, собирал грибы и устроил небольшой пикник на открытом воздухе. Лайф публиковал фото и видео отдыха президента на природе.