В здании ОКБ Сухого произошло возгорание, около 70 человек эвакуированы

Подробности пожара уточняются. На место возгорания уже направили экстренные службы.

Из здания ОКБ Сухого в Москве из-за возгорания эвакуировали около 70 человек.

— Из здания ОАО "ОКБ Сухого" на улице Поликарпова эвакуировано порядка 70 человек в связи с возгоранием на первом этаже, — передаёт АГН "Москва" сообщение источника в экстренных службах города.

Пока не известно, что именно горит и какова площадь возгорания. На место пожара отправились экстренные службы. Обстоятельства случившегося уточняются.

Опытно-конструкторское бюро П. Сухого — одно из ведущих российских предприятий по разработке авиационной техники.