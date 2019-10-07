Кремль усомнился в достоверности публикации о заискивающем перед Путиным Трампе

Первый телефонный разговор лидеров двух государств, о котором идёт речь, состоялся 28 января 2017 года.

Американская газета The Washington Post опубликовала информацию, что во время первого телефонного разговора президента США с российским лидером Владимиром Путиным Трамп "заискивал" перед коллегой. В правдивости материала усомнились в Кремле.

— Я не знаю, насколько вообще можно считать достоверной эту информацию и подобные публикации... В целом считаем, что к подобным публикациям нужно относиться с большим допуском и очень-очень аккуратно, — прокомментировал публикацию пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Также Песков добавил, что Трамп не заявлял Путину, что сомневается в причастности РФ к "делу Скрипалей".

Ранее Лайф рассказывал о материале The Washington Post. Информацию газета получила от неназванного источника в Белом доме. По его словам, в телефонной беседе Трамп сказал Путину, что тот — великий лидер, и извинился за то, что не позвонил раньше. Также Трамп попросил совета по поводу встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.