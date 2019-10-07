На крупнейшем рынке Новосибирска открыли стрельбу и подожгли машины

По последним данным, медицинская помощь понадобилась пяти пострадавшим, двое госпитализированы.

На крупнейшем рынке Новосибирска Хилокском на улице Малыгина открыли стрельбу. Это случилось около 15:00 по местному времени (11:00 мск). В региональном управлении МВД РФ Лайфу рассказали, что конфликт, предположительно, произошёл на бытовой почве.

— По предварительной информации, пострадал один человек. В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства и причина произошедшего, — отметили в ГУ МВД РФ.

Между тем источник Лайфа в местных правоохранительных органах отметил, что, по предварительным данным, на рынке устроили разборку из-за раздела сфер влияния. Сожжено два автомобиля, задержано 40–50 человек. Пять человек пострадали, двое госпитализированы.

Хилокский рынок — один из самых крупных плодово-овощных рынков Сибири. Торговая площадка находится в Ленинском районе Новосибирска.