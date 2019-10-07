Россиянам рассказали, куда улететь на ноябрьские праздники и не разориться

Отправиться на несколько дней по бюджетной цене можно в Минск, Прагу, Ереван и Кишинёв.

Ноябрьские праздники — отличный повод устроить себе передышку, улетев на короткий отпуск. При этом бюджетным может быть путешествие не только по России, но и за границу. Туристический сервис OneTwoTrip составил топ самых дешёвых направлений на 2–4 ноября. Лайф ознакомился с его результатами.

Любителям бюджетного отдыха эксперты советуют обратить внимание на Минск, Прагу и Москву. Билеты из российской столицы в белорусскую и обратно можно купить всего за 6,4 тысячи рублей. Перелёт из Санкт-Петербурга в Минск и обратно обойдётся немного дороже — 8,3 тысячи рублей, а из Калининграда — 9 тысяч рублей.

Слетать в Ереван из Москвы в праздники можно за 11 тысяч рублей, в Прагу — за 11,7 тысячи, а в Кишинёв — за 11,9 тысячи. В список бюджетных направлений также попал Стамбул, но в столицу Турции дешевле всего лететь из Грозного — 12,5 тысячи рублей.

По России в ноябрьские праздники выгоднее всего путешествовать в Москву. Жители Пскова, Петербурга, Махачкалы, Набережных Челнов, Казани, Саратова и Владикавказа могут слетать в столицу менее чем за пять тысяч рублей.

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