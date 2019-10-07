Правительство определило квоты на рабочих-иностранцев в 2020 году

Для некоторых сфер экономики ничего не изменилось. Например, в строительстве четыре из пяти работников предприятия могут быть приезжими.

Кабмин установил предельную долю рабочих-иностранцев на 2020 год для каждой отрасли и каждого региона страны. Соответствующий документ подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, он опубликован на официальном сайте Правительства России.

Так, сохранена допустимая доля рабочих-иностранцев в сфере строительства — 80% от всех работников. Эта норма не будет распространяться на Бурятию, Амурскую область и Москву, а в Дагестане составит 50% (в 2019 году она не распространяется на территории Хабаровского края, Амурской области и Москвы).

В сухопутном пассажирском и грузовом автотранспорте разрешённая доля мигрантов составляет 26 процентов от числа работников. В спортивной сфере — 25 процентов. В сельскохозяйственной сфере норма осталась прошлогодней. Для выращивания овощей разрешено привлекать до 50 процентов иностранцев (в прошлом году мера не распространялась на Приморье и Астраханскую область).

Недавно Лайф приводил статистику, сколько мигрантов прибыло на заработки в Россию. Всего за первое полугодие текущего года в РФ прибыло более 15 миллионов иностранцев. Из них 2,4 миллиона указали целью работу. Большинство из Средней Азии, полторы сотни тысяч человек с Украины, 50 тысяч — граждане КНР, по десять тысяч граждан ФРГ и Турции.