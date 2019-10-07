В Татарстане врачи рассказали о состоянии ребёнка, которого пыталась убить мать

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Фото © Pixabay

Мальчик и его мать были госпитализированы после того, как она устроила резню в своей семье.

В Татарстане врачи оценивают состояние мальчика 2013 г.р., которому мать нанесла несколько ударов ножом, как тяжёлое. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минздрав республики.

Напомним, 32-летняя жительница города Набережные Челны после ссоры с мужем на почве ревности напала с ножом на двух сыновей. В результате скончался младший мальчик 2017 г.р. Мамаша-убийца и её старший сын были отправлены в больницу.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статьям "Убийство малолетнего" и "Покушение на убийство двух или более малолетних" УК РФ.

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