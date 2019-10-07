Прикрывшийся невестой судья отрицает, что был за рулём: Ко мне какие претензии?

Служитель Фемиды искренне не понимает, почему представители СМИ интересуются его скромной персоной и возможным нарушением ПДД.

Судья Ленинского районного суда города Кирова Марат Чепурных утверждает, что не садился за руль автомобиля пьяным накануне после своей свадьбы. В разговоре с активистом "Ночного патруля", запись которого есть в распоряжении Лайфа, он ссылается на протокол, в котором указано имя его жены Эльвиры.

— Что я должен сказать, что вышел из-за руля, что ли? Сотрудники ГИБДД установили, кто сидел за рулём. Ко мне какие претензии? Мы, что, сейчас этот протокол должны разорвать? Абсурд полный. Это явно не дело СМИ — заниматься разбирательством административно-процессуальным, — говорит служитель Фемиды.

Слова собеседника о том, что его запечатлел видеорегистратор выходящим из машины со стороны водительского сиденья, тот отказался комментировать.

Как ранее сообщал Лайф, по словам активистов "Ночного патруля", Чепурных выпил на своей свадьбе, а затем сел в таком виде за руль. Когда же машину остановили инспекторы ДПС, на водительское сиденье с пассажирского пересела его новоиспечённая супруга.