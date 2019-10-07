ДТП как в "Пункте назначения" произошло на трассе под Москвой — видео

Водитель фуры врезался в грузовик, перевозящий металлические трубы. От удара несколько из них буквально "прошили" его кабину.

Авария "по мотивам" популярного фильма ужасов произошла в Солнечногорском районе Подмосковья, в районе деревни Дурыкино. Водитель грузового Mercedes-Benz врезался в движущийся в попутном направлении МАЗ, перевозивший в кузове металлические трубы.

По всей видимости, водитель либо не успел затормозить, либо вовсе уснул, так как удар был довольно сильным. Кабина грузовика сильно смялась. Более того, её буквально "насадило" на торчащие из кабины трубы.

В распоряжении Лайфа оказалось видео, снятое водителями уже после ДТП. На кадрах мы уже не видим ни спасателей, ни скорой помощи. Однако нам удалось выяснить, что водитель Mercedes-Benz выжил и даже находится в сознании.

Пострадавшего доставили в ЦРБ Солнечногорска, где диагностировали перелом таза и предплечья, ушиб грудной клетки, сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

Напомним, одним из самых кровавых сюжетов второй части "Пункта назначения" (2003) была сцена с брёвнами: на лесовозе порвалась цепь, отчего длинные и тяжёлые брусья рассыпались по шоссе, насквозь прошивая попутные автомобили.