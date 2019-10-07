"Газпром межрегионгаз" уволил Арашукова-старшего за прогулы и утрату доверия

Как отметил гендиректор, компания оказывает всяческое содействие правоохранительным органам в расследовании данного дела.

Советник гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз", обвиняемый в крупных хищениях Рауль Арашуков лишился этой должности. Основанием стали прогулы и непринятие мер по предотвращению конфликта интересов. Об этом в интервью газете Петербургского международного газового форума заявил гендиректор компании "Газпром межрегионгаз" Вадим Густов.

— Трудовые отношения с Раулем Арашуковым были прекращены в начале года в соответствии с положениями Трудового кодекса. Это однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей — прогул — и непринятие работником мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является, если указанные действия дают основание для утраты доверия к работнику со стороны работодателя, — сказал гендиректор МРГ.

Напомним, Арашуков-старший был арестован 31 января на два месяца по обвинению в создании ОПГ и хищении 30 миллиардов рублей у "Газпрома". Свою вину в предъявленных обвинениях не признаёт. Под арест были также отправлены сам сенатор Рауф Арашуков и его двоюродный брат Руслан.

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