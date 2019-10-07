Бывший зэк угнал в Подмосковье машину с трёхлетней девочкой в салоне

Причём, когда злоумышленник заметил попутчицу, он просто высадил малышку на обочине.

В Подмосковье полицейские задержали мужчину, который угнал кроссовер BMW с трёхлетним ребёнком в салоне. Случилось это в Павловском Посаде. Злоумышленник шёл домой пьяный и, по его словам, увидел открытую машину с работающим двигателем.

— Задержан ранее судимый местный житель 1995 года рождения, подозреваемый в совершении кражи автомобиля иностранного производства, в котором находилась трёхлетняя девочка, — сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Только после угона злоумышленник заметил девочку в салоне, он высадил её на автобусной остановке. По словам подозреваемого, он подождал, когда ребёнка кто-нибудь заберёт, и только после этого отъехал.

— Отъехал, выбежал из машины, из кустов увидел, что остановилась машина. Вышла женщина, забрала ребёнка, — сообщил подозреваемый.

Ребёнка через полицейских передали матери. Поиски девочки к тому времени уже велись. Вдоволь накатавшись, мужчина отправился в деревню Быково и сжёг автомобиль, чтобы скрыть следы преступления. Против него возбудили уголовное дело по статье "Кража".

Ранее Лайф сообщал, что жителю Красноярска грозит срок за угон своей машины.