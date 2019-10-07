В украинской больнице умерли покинутые мамой сиамские близнецы

Женщина узнала, что носит под сердцем необычных малышей во время беременности, но отказалась делать аборт.

В украинском городе Черновцы умерли родившиеся в ночь на 28 сентября сиамские близнецы. Девочек доставили из роддома в областную детскую клиническую больницу в крайне тяжёлом состоянии несколько дней назад.

По данным УНИАН, мать ни разу не посетила малышек, а отец только приносил средства для ухода. У сиамских близнецов было одно тело, но две головы. Осложняло ситуацию ещё и то, что они родились преждевременно — на 33-й неделе. Спасти девочек не удалось, они умерли на седьмой день после рождения — 5 октября.

Как ранее писал Лайф, мать узнала, что носит сиамских близнецов, ещё во время беременности, но отказалась делать аборт.