Тренера-сектанта арестовали спустя 17 лет за убийство матери воспитанниц

Жестокая расправа произошла после того, как девочки заявили о странных религиозных ритуалах, к которым их принуждали в школе восточных единоборств.

В Воронеже арестовали тренера по восточным единоборствам по подозрению в убийстве 46-летней женщины-дворника в 2002 году. Как сообщили в региональном управлении СКР, основателю ликвидированной судом школы восточных единоборств "Бутоко-рю" предъявлено обвинение по статье "Убийство в связи с исполнением жертвой общественного долга".

— В утреннее время 20 мая 2002 года 46-летняя женщина, работавшая дворником, осуществляла уборку закреплённой за ней территории у дома № 7 по улице Владимира Невского города Воронежа... К ней подошёл неизвестный мужчина, который нанёс несколько ударов ножом, — напомнило следствие обстоятельства гибели женщины.

Спустя 17 лет после жестокой расправы появились свидетели, которые указали на причастность к преступлению Сергея Голубцова — тренера в школе, где занимались две дочери убитой. На основании полученных доказательств следователи запросили арест тренера. Ходатайство было удовлетворено.

Примечательно, что, по данным местных СМИ, Голубцова ещё 17 лет назад заподозрили в убийстве дворника. Дочери женщины рассказали о неких религиозных ритуалах и даже домогательствах в "Бутоко-рю", после чего та стала требовать расследовать деятельность данной секты. Из-за отсутствия доказательств тогда дело хода не получило. При этом вскоре судом был ликвидирован "Бутоко-рю".