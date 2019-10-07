Отец России Солнышкиной рассказал Лайфу, почему назвал дочь в честь страны

Он готов поспорить с теми, кто видит в нашей стране только беды и какие-то проблемы.

Олег Солнышкин из подмосковного города Орехово-Зуево, отец новорождённой девочки по имени Россия рассказал Лайфу, почему так назвал дочь. Оказалось, из-за благодарности стране, которая приняла его семью.

Олег с супругой переехали в Россию из Азербайджана. Этот переезд им дался нелегко — 12 лет мыкались из квартиры в квартиру, долго не могли получить гражданство. Но постепенно всё наладилось. Супруги решили продать дом на родине и купили квартиру в 70 километрах от Москвы. А в 2016 году получили заветные российские паспорта.

— Это всё равно, что спросить, почему назвал своего сына в честь своего отца. Никто не будет спрашивать, чего добился твой отец, чего он сделал. Кто-то же называл в честь Юрия Гагарина, Ленина. Это элемент благодарности. Мы приехали в Россию с нуля. И говорят, что у нас (в России. — Прим. ред.) нет ничего хорошего! Да много у нас хорошего, всё подается в сравнении! Я жил в такой стране, где, если хочешь получить что-то, плати. Здесь не так, — отметил мужчина.

По его словам, В России он чувствует себя дома. Здесь у супругов родилась и первая дочь Софья, которой сейчас 12 лет.

Ранее Лайф сообщал, что в честь страны ребёнка решили назвать и жители Санкт-Петербурга. По словам отца девочки, они с женой изначально выбирали креативное имя, которое будет символизировать патриотизм. Примечательно, что фамилия семьи — Русских.