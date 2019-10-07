"Коммунисты России" предложили возбудить уголовное дело против Шварценеггера

По мнению представителей политической партии, это станет равноценным ответом на задержание депутата Госдумы Инги Юмашевой в Нью-Йорке.

Партия "Коммунисты России" обратилась в Следственный комитет РФ с требованием возбудить уголовное дело в отношении популярного актёра, культуриста и экс-губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера, который посетил Россию для участия в форуме.

А затем применить к нему подписку о невыезде. По мнению коммунистов, это стало бы равноценным ответом на задержание российского депутата от Башкирии Инги Юмашевой в Нью-Йорке.

— Партия "Коммунисты России" требует у Следственного комитета России возбудить против западного политика [Шварценеггера] уголовное дело за пропаганду наркотиков и применить к нему подписку о невыезде... Призываю наши правоохранительные органы блокировать ультраправого политика в аэропорту одной из столиц в качестве ответной меры против задержания Юмашевой, — приводит пресс-служба партии слова исполнительного секретаря ЦК Сергея Малинковича.

В качестве повода для уголовного преследования и ареста называется инициатива Шварценеггера от 2010 года декриминализировать хранение марихуаны в Калифорнии. По мнению политиков, актёр пытался облегчить распространение наркотических средств, что прямо противоречит российскому законодательству. Однако главная причина — задержание и допрос в аэропорту Нью-Йорка Инги Юмашевой.

— Всё это напоминает самые грязные провокации времён холодной войны, когда в американских аэропортах удерживали советские самолёты с пассажирами, когда нападали на делегации наших артистов и художников. Юмашева с честью выдержала этот прессинг и угрозы, но Россия должна ответить симметрично, — добавил исполнительный секретарь ЦК партии.

Представители киноактёра пока никак не прокомментировали идею "Коммунистов России".