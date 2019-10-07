В городах России в день рождения Путина появились граффити с его цитатами

Это арт-подарки ко дню рождения главы государства. Их нанесли всего за одну ночь.

Российские граффитисты решили творчески поздравить президента РФ Владимира Путина с днём рождения и в ночь на 7 октября нанесли его цитаты в общественных местах. Задумка принадлежала художнику Максиму Кузнецову из Благовещенска.

Граффитисты выбрали яркие цитаты президента, в том числе про добро, справедливость и Россию, которые впоследствии появились на улицах их родных городов.

— Я нанёс на стену фразу Путина, которая, надеюсь, станет объединяющей для всех жителей нашего города: "Россия — страна огромных возможностей". Лидер России — человек с твёрдым характером и непоколебимой волей, за его спиной — огромная страна, и он часто говорит о том, что при наличии трудолюбия, силы воли и терпения каждый житель нашей страны может самореализоваться, — объяснил Кузнецов.

Его коллега из Саратова Александр Иванов разместил своё арт-поздравление президенту на набережной Космонавтов. Он остановил свой выбор на фразе "Люди должны осознать, что здоровый образ жизни — это личный успех каждого".

— Наш президент — энергичный лидер России, своим личным примером он показывает подрастающему поколению, как важен спорт и здоровый образ жизни, — считает художник.

Кировский граффитист Антон Калинин долго размышлял над тем, какую цитату главы государства разместить. В итоге утром жители города увидели на Октябрьском проспекте, 72 надпись: "Нет ничего роднее, чем твоя земля, друзья, близкие, культура народа, в которой ты вырос".

— Путин не просто ассоциируется с нашей страной, Путин отождествляется с Россией, а Россия — с Путиным. Этому есть объяснение: президент не просто вернул нашу страну в заголовки книг и статей, он создал новую Россию, и в глазах иностранцев именно он олицетворяет нашу страну, — объяснил свой выбор Калинин.

В Петрозаводске рядом с автовокзалом появилась цитата президента: "Если я всё-таки решаю что-то сделать, то либо довожу дело до конца, либо в крайнем случае довожу это дело до максимума". Граффитист Эдуард Хомченко уверен, что фраза станет для гостей и жителей города отличной мотивацией.

— Сегодня у нашего лидера день рождения! Мы гордимся им, своими словами и действиями он показывает пример для многих, — сказал Хомченко.

Напомним, президент России празднует сегодня 67-летие. Поздравления от мировых лидеров, глав правительств и руководителей международных организаций продолжают поступать в его адрес с самого утра.