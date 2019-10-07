Суд оставил без изменения приговор участнику беспорядков в Москве Беглецу

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Данила Беглец по видеосвязи на заседании суда. Фото © LIFE 

Мосгорсуд оставил без изменения приговор Даниле Беглецу за нападение на сотрудника полиции на несанкционированной акции в столице 27 июля. Об этом сообщает корреспондент Лайфа из зала суда.

26-летний предприниматель был признан виновным в применении насилия к представителю власти и приговорён к двум годам колонии общего режима. По данным следствия, подсудимый толкнул рукой полицейского и причинил тому боль.

Ранее Мосгорсуд отклонил жалобу на приговор другого фигуранта данного дела — Евгения Коваленко, бросившего мусорную урну в сторону полицейских во время несанкционированного митинга 27 июля.

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