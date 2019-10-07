Продавщица "Дикси" жестоко избила заподозренную в краже девушку – видео

Досталось и молодому человеку, но тот сам вёл себя в магазине достаточно агрессивно.

Руководство "Дикси" проверяет действия сотрудников одного из столичных магазинов, где избили покупателей. Конфликт в супермаркете снял на видео один из посетителей. В ролике видно, что мужчина хочет покинуть "Дикси", однако ему мешают сделать это сотрудники торговой точки. Они предлагают ему достать украденное из карманов и спокойно дождаться приезда полиции, чтобы разобраться в произошедшем.

Предполагаемый воришка говорит, что у него нет денег, чтобы заплатить за спрятанные в карманах пачки масла, сыра и дезодорант. Он бросается к выходу, наносит несколько ударов одному из продавцов, в том числе тележкой, но сотрудникам "Дикси" при помощи других покупателей удаётся скрутить нарушителя и увести в подсобное помещение.

В этот момент одна из сотрудниц магазина вспоминает про предполагаемую напарницу мужчины и бросается к выходу, чтобы её задержать. Несмотря на то что девушка не оказывает никакого сопротивления и говорит, что ничего не брала, её пинают, таскают за волосы, бьют по лицу и также уводят в подсобку.

Как сообщает Mash, сотрудники магазина написали заявление в полицию на задержанных покупателей. Правоохранительные органы также проводят проверку.

Ранее Лайф сообщал о другом вопиющем случае в одном из столичных супермаркетов. Там кассир отказалась обслуживать пожилого покупателя, который хотел расплатиться за хлеб десятикопеечными монетами.