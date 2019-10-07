В Подмосковье младенец насмерть захлебнулся молоком матери

В подмосковной Балашихе младенец захлебнулся во время кормления. Трагедия произошла минувшей ночью. Подробности рассказали в ГСУ СК России по Московской области.

— В квартире без внешних признаков насильственной смерти обнаружено тело двухмесячного ребёнка, — сообщили в следственном управлении.

Согласно предварительному заключению судмедэкспертов, ребёнок захлебнулся во время либо после грудного вскармливания. Отца погибшего малыша также обнаружили мёртвым у подъезда многоэтажки, где живёт семья. Предварительная версия гибели мужчины — суицид.

Ранее сообщалось, что в специализированном доме ребёнка в Хабаровске умер пятимесячный младенец.