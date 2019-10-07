В Якутске подсветили башню триколором в честь дня рождения Путина

В честь дня рождения президента России Владимира Путина телебашню в Якутске подсветили триколором российского флага. Телеканалу "Якутия 24" авторы акции сообщили, что это не стечение обстоятельств, а дело именно в дне рождения российского лидера.

— В честь дня рождения главы Российского государства Владимира Путина башня весь вечер будет подсвечена цветами российского триколора, — цитирует телеканал своего собеседника.

Обычно башню высотой более 200 метров подсвечивают только по пятницам, выходным и праздничным дням.

А в Туве на берегу Енисея в честь дня рождения Владимира Путина юнармейцы устроили флешмоб.