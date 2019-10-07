В Подмосковье ребёнок родился уже с зубом

Жительница Подмосковья родила двойню в мытищинской городской клинической больнице, у одной девочки медики обнаружили уже прорезавшийся зуб. Об этом сообщает Минздрав Московской области.
— Ещё при рождении мы заметили небольшой бугорок, но буквально за несколько дней зубик вырос до 4 миллиметров. С подобными явлениями сталкиваемся раз в несколько лет. Это второй случай за последние семь лет, — рассказала заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии новорождённых и недоношенных детей мытищинской больницы Елена Малик.
Зуб ребёнка может мешать при кормлении, в этом случае матери посоветуют силиконовую накладку. Сейчас с девочками всё хорошо, они набирают в весе.
Ранее Лайф сообщал, что в Индии на свет появился ребёнок, у которого было сразу семь зубов.
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