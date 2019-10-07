Трамп заявил, что США пора выходить из "нелепых бесконечных войн" в Сирии

Он заверил, что Штаты будут воевать только ради своей выгоды и там, где можно достичь победы.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Штатам пора выходить из "бесконечных войн" в Сирии. Об этом он сказал, комментируя в "Твиттере" ситуацию в САР, где Турция готовит силовую операцию.

— Соединённые Штаты, как предполагалось, должны были находиться в Сирии 30 дней. Такие планы были много лет назад. Мы остались и погружались глубже и глубже в бой без видимой цели, — написал Трамп. — Но пришло время для нас выйти из этих нелепых бесконечных войн.. и вернуть наших солдат домой.

Трамп считает, что теперь Турция, Европа, Сирия, Иран, Ирак, Россия и курды должны без участия США разбираться с положением дел в Сирии. Он заверил, что Штаты, если понадобится, разобьют ИГИЛ*, если группировка появится где-то рядом, а не за семь тысяч километров от США.

По его мнению, Соединённым Штатам нужно участвовать в войнах только ради победы.

Ранее Лайф рассказывал, что США отказались поддержать операцию Турции в Сирии.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда