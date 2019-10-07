Вышел трейлер фильма о Децле: Слёзы отца и откровения Тимати

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Фото © Facebook / Roman Super

В короткий проморолик попали кадры из детства умершего музыканта и интервью с его родными.

Журналист Роман Супер опубликовал трёхминутный трейлер своей документальной киноленты "С закрытыми окнами", которая посвящена биографии рэпера Децла — Кирилла Толмацкого. Видео он разместил на своей странице в Facebook.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/romasuper?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARCHw822DX4ctlDJ-ml1Q51q91zepaTAa8vp_jrZQ7DmQpfdXAbEvLKRyspkZpkrM2uWFP6PJuy7kL-K&hc_ref=ARSCkYfd0Evm_s62PMKMO7d5ktuMPduXI4XdnaQehCa7ZWkNiSY1BhdaFrT4BR-2FR8" target="_blank"><ins>Roman Super</ins></a></p>

В фильм вошли кадры из семейного архива Толмацких, интервью с родными, друзьями и коллегами умершего в 35-летнем возрасте музыканта. В частности, своими воспоминаниями о рэпере делится его отец, а также Тимати и экс-продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин. На одном из кадров показан крупный план Александра Толмацкого, который со слезами на глазах рассказывает о сыне.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/romasuper?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARCHw822DX4ctlDJ-ml1Q51q91zepaTAa8vp_jrZQ7DmQpfdXAbEvLKRyspkZpkrM2uWFP6PJuy7kL-K&hc_ref=ARSCkYfd0Evm_s62PMKMO7d5ktuMPduXI4XdnaQehCa7ZWkNiSY1BhdaFrT4BR-2FR8" target="_blank"><ins>Roman Super</ins></a></p>

Роман Супер заявил о желании снять биографический фильм о Кирилле Толмацком после смерти рэпера в феврале. Сын музыканта Тони назвал за это журналиста аферистом. Несмотря на протесты родных умершего, Супер собрал свыше трёх миллионов рублей на съёмки. Премьера картины запланирована на 7 ноября 2019 года.

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