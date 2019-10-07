Вышел трейлер фильма о Децле: Слёзы отца и откровения Тимати

В короткий проморолик попали кадры из детства умершего музыканта и интервью с его родными.

Журналист Роман Супер опубликовал трёхминутный трейлер своей документальной киноленты "С закрытыми окнами", которая посвящена биографии рэпера Децла — Кирилла Толмацкого. Видео он разместил на своей странице в Facebook.

В фильм вошли кадры из семейного архива Толмацких, интервью с родными, друзьями и коллегами умершего в 35-летнем возрасте музыканта. В частности, своими воспоминаниями о рэпере делится его отец, а также Тимати и экс-продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин. На одном из кадров показан крупный план Александра Толмацкого, который со слезами на глазах рассказывает о сыне.

Роман Супер заявил о желании снять биографический фильм о Кирилле Толмацком после смерти рэпера в феврале. Сын музыканта Тони назвал за это журналиста аферистом. Несмотря на протесты родных умершего, Супер собрал свыше трёх миллионов рублей на съёмки. Премьера картины запланирована на 7 ноября 2019 года.