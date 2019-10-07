Стал известен возраст старейшего жителя Крыма

В республике на сегодняшний день проживает 27 пенсионеров, которым уже больше 100 лет.

Самым старым жителем Крыма является жительница Севастополя, возраст которой 105 лет. Она родилась 23 апреля 1914 года, сообщает News.ru со ссылкой на данные Отделения Пенсионного фонда России по городу.

Также отмечается, что в Севастополе проживают ещё восемь человек старше 100 лет и в декабре этот список готовится пополнить ещё одна горожанка.

Как отметили в Отделении ПФР по Республике Крым, всего же в республике проживают 27 пенсионеров, родившихся более века назад.

Ранее Лайф сообщал, что житель Таиланда заявил, что ему 128 лет и он старейший на Земле.