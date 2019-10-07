В Госдуме объяснили провальность плана США по сдерживанию России в Чёрном море

Швыткин заверил, что никакие провокации или агрессивные действия со стороны противника не останутся без ответа.

Замглавы Комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин считает, что планам США по "сдерживанию" России в Чёрном море не суждено сбыться по ряду причин. Как пояснил депутат, одна из них — на любое действие Вашингтона незамедлительно последует ответ.

— Если будут расставлены ракеты ПРО в Болгарии и Румынии, то, конечно, мы оставляем за собой право на ответные меры с учётом сказанного президентом России, что ответ последует незамедлительно, если в странах Восточной Европы вблизи наших границ будут расположены какие-либо американские ракеты, — сказал Швыткин в интервью НСН.

Он подтвердил, что российская группировка в Черноморском регионе существенно усилена. В частности, как напомнил парламентарий, в Крыму расположены военно-морская база, армейский корпус, авиационная дивизия и дивизия противовоздушной обороны. Швыткин заключил, что Россия готова дать ответ на любые возможные "провокации либо агрессивные действия со стороны противника".

Напомним, в докладе американского правительственного аналитического центра RAND Corporation в качестве мер по сдерживанию России отмечено среди прочего расширение учений НАТО и дальнейшее оказание помощи Украине и Грузии в развитии их национального оборонного потенциала.