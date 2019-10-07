СК опроверг слухи о маньяке-"палаче", который вешает своих жертв на Урале

Вирусная рассылка со зловещим содержанием набирает обороты. Жители Екатеринбурга массово предупреждают друзей и близких об опасности и просят избегать парков и тёмных дворов.

Управление Следственного комитета России по Свердловской области спешит успокоить местных жителей: массовая рассылка о местном маньяке, который якобы оглушает и вешает своих жертв, не имеет отношения к действительности. Сообщения с предупреждением об опасности екатеринбуржцы пересылают родным и близким в мессенджерах и соцсетях. Однако следователи уверены, что это лишь городская страшилка.

В сообщении говорилось, что на счету "палача" уже три жертвы в разных районах города (Уралмаш, Пионерка и ЖБИ).

— Пожалуйста, не ходите в тёмное время по одному, ходите по людным улицам, избегая парков и тёмных дворов. Ходите без наушников, чтобы слышать, что происходит вокруг вас. Будьте бдительны, — указано в тексте рассылки, ставшей вирусной в минувшие выходные.

Следователи согласны, что осторожность не повредит, однако никакой маньяк в Екатеринбурге, по их словам, не орудует. На минувшей неделе в городе действительно были найдены мёртвыми два человека, однако правоохранители не подтверждают, что их смерть носила криминальный характер.

— Уголовных дел по обоим случаям не возбуждалось. Проводятся две доследственные проверки. Между собой факты никак не связаны, в обоих случаях признаков того, что в отношении умерших совершалось преступление, не имеется, — сообщил порталу E1.RU руководитель пресс-службы областного управления СКР Александр Шульга.

Ранее суд вынес приговор "врачу"-каннибалу из Челябинска. Бориса Кондрашина, который в 16 лет возомнил себя слугой тёмных сил, убил и расчленил своего одноклассника, снова отправили на лечение в психиатрическую клинику, но в этот раз — на неопределённый срок.