В Instagram в день рождения президента появилась игра "Путин Go"

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Фото © Instagram/mbn360

В "Инстаграме" сегодня, в день рождения президента РФ Владимира Путина, появилась посвящённая ему игра. Называется она "Путин Go". Об этом сообщает телеканал "360".

Игрока в роли президента ждут встречи с Трампом, Собчак и Порошенко. Он может собирать бонусы в виде щенков алабая.

Создатели отмечают, что прохождение игры не займёт много времени, а поиграть могут все, у кого есть профиль в "Инстаграме".

Ранее Лайф сообщал, что в Якутске подсветили башню триколором в честь дня рождения Путина.

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