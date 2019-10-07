Ситуацией с нетрезвым судьёй-водителем занялись следователи СКР

Они выяснят в том числе, по закону ли поступили инспекторы ГИБДД, составив протокол на жену служителя Фемиды.

В истории с судьёй Ленинского районного суда города Кирова Марата Чепурных, который, по словам очевидцев, сел за руль пьяным после собственной свадьбы, разбираются следователи. Проверку по данному факту проводит СУ СКР по Кировской области.

— Проводится доследственная проверка по факту публикации в СМИ о возможных неправомерных действиях сотрудников полиции... Изучаются доводы, изложенные в публикациях СМИ, устанавливаются обстоятельства случившегося, — сообщили в управлении.

Кроме того, Лайф выяснил, что автомобиль, на котором попался Чепурных, возможно, не принадлежит ни судье, ни его супруге. По словам источника, "КИА-Оптима" оформлен на другого человека. Бывший владелец рассказал, что продал иномарку в начале месяца некоей девушке.

Как ранее писал Лайф, по словам очевидцев, подвыпивший Чепурных сел за руль пьяным, но сотрудники ГИБДД составили протокол за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения на его жену, которая пересела на водительское сиденье после того, как их остановили.