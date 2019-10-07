Путин повысил зарплаты премьеру, главам Минобороны, ФСБ, МВД и Росгвардии

Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении на 4,3% ежемесячного денежного довольствия главе государства, председателю правительства страны, главам Минобороны, МЧС, МВД, Росгвардии, ФСБ, ФСО, Государственной фельдъегерской службы, Службы внешней разведки, Генеральной прокуратуры и Следственного комитета РФ.
Как отмечается в документах, опубликованных на официальном сайте правовой информации, повышение зарплат рассчитывается с 1 октября 2019 года.
Как пояснил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, повышение зарплат главам ведомства, правительства и президенту является плановой индексацией.
— Да, плановая индексация, — сказал Песков РИА "Новости".
Отметим, что эта индексация касается и других государственных служащих, это было оформлено отдельными документами. Лайф уже рассказывал, кто станет получать больше с этого месяца.
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