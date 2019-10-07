Бородина ужаснулась сыну Шарлиз Терон в розовом купальнике

Ведущая "Дома-2" уверена, что психическое здоровье ребёнка важнее либеральных взглядов его родителей и борьбы за внутреннюю свободу.

Ведущая "Дома-2" Ксения Бородина раскритиковала актрису южноафриканского происхождения Шарлиз Терон, которая позволяет своему сыну одеваться как девочка. Не так давно папарацци засняли голливудскую диву, когда она отправилась в кафе-мороженое вместе с сыном Джексоном, причём на последнем был девичий розовый купальник. Бородина обратила внимание, что мальчик уже подрос и помимо психологической травмы ношение тесного купальника может в будущем обернуться травмой для его мужского здоровья (Лайф не публикует снимки по этическим соображениям).

— Терон — знаменитая актриса. На неё многие равняются. Вы все уже знаете, что я думаю на эту тему. Но каждый раз для меня шок, когда на пацанёнка розовый купальник надевают. Уже понятно, кем этот мальчик будет и как он будет себя вести, — приводит слова Бородиной издание Dni.ru.

Телеведущая добавила, что в детстве мечтала быть птичкой, но это не значит, что её родителям нужно было идти у неё на поводу и позволять выходить из дома в перьях и с крыльями.

Сама Бородина, к слову, воспитывает двух дочек, и младшая твердит, что мечтает быть единорогом. Но её мать утверждает, что никогда не согласится отпустить девочку на прогулку с искусственным рогом на голове.

Шарлиз Терон — американская супермодель и популярная голливудская актриса южноафриканского происхождения, обладательница множества престижных наград, включая "Золотой глобус" и "Оскар" за роль в фильме "Монстр". Терон — поклонница гендерно-нейтрального воспитания. Последователи этой идеи дают ребёнку возможность опробовать себя в различных ролях и выбрать ту, которая будет соотноситься с их пожеланиями. Именно поэтому сын голливудской звезды очень любит девчачьи наряды и с удовольствием их носит, а мама поддерживает его свободу. Подробнее о биографии кинозвезды, а также её взглядах на жизнь и воспитание детей читайте на сайте uznayvse.ru.