Синоптики пообещали Москве сентябрьское тепло на следующей неделе

За прошлую ночь в столице выпало около 20% месячной нормы осадков, она стала самой холодной с начала осени.

На следующей неделе синоптики обещают сентябрьское тепло в Московском регионе. Как сообщил ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, потепление начнётся уже к этим выходным — с четверга температура воздуха будет расти.

— На следующей неделе и вовсе станет очень тепло — ожидаются сентябрьские температуры, — передаёт РБК слова метеоролога.

Отмечается, что к концу недели днём температура воздуха будет в пределах плюс 9 градусов, ночью — плюс 3–4 градуса.

Ранее Лайф сообщал, что, по словам синоптиков, зима в России становится короче.