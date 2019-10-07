Три киприотки оплевали россиянку и назвали её путаной: Иди танцевать в кабаре!

Светлана признаётся, что не слышала подобного мата ни разу за 20 лет жизни на Кипре.

Три киприотки напали в Ларнаке на россиянку, которая не дала им скрыться с места ДТП. Светлана Зайцева увидела, как их машина задела автомобиль инвалида на парковке, и не дала им уехать. В ответ автоледи со спутницами обозвали её путаной и оплевали.

— Я побежала за машиной, стала махать руками. Только после этого машина остановилась. Вышли три киприотки, начали меня обзывать, три раза меня толкнули, плюнули в лицо. <...> При этом ругались таким матом, которого я за 20 лет на Кипре не слышала, — описала пережитое Светлана в "Фейсбуке".

Среди оскорблений звучали призывы "возвращаться домой", "идти танцевать в кабаре", а автоледи приглашала россиянку помыть окна у неё дома. Всё происходящее женщина сняла на камеру. Несмотря на нецензурную брань и плевки, она не дала нарушительницам уехать с места происшествия до приезда полиции. В итоге их доставили в участок. В отместку они там написали заявление на россиянку "за незаконную видеосъёмку".

Скандал набрал обороты за короткое время, а видео стало вирусным в Сети. При этом общественность встала на сторону россиянки, которая подверглась нападению. Несмотря на то что Светлана на своих обидчиц в полицию не обращалась, там всё же решили проверить инцидент на предмет расизма. К слову, по данным местных СМИ, героини скандального ролика работали в начальной школе детскими психологами.

Ранее сообщалось, что в Турции россиянку с детьми выгнали из забронированного номера.