В Подмосковье отец случайно убил 1,5-годовалую дочь, пока жена была в роддоме

По данным следствия, малышка задохнулась из-за того, что её грудная клетка была сдавлена.

Сотрудники Следственного комитета задержали жителя подмосковного города Жуковский по подозрению в убийстве его полуторагодовалой дочки. Как сообщается, 29-летний мужчина и девочка находились дома одни, мать в это время была в роддоме. Мужчина позвал в гости друзей, они выпивали. Проснувшись на следующее утро, отец увидел, что его дочка уже мертва.

— После застолья подозреваемый в сильном алкогольном опьянении уснул, проснувшись на полу, обнаружил рядом дочь без признаков жизни. По предварительным данным эксперта, смерть малолетней наступила в результате механической асфиксии от сдавливания груди и живота, — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Московской области.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Решается вопрос об избрании меры пресечения. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, ранее Лайф сообщал о другой жуткой трагедии с малолетним ребёнком в Подмосковье. В Балашихе младенец захлебнулся во время кормления.